Jabil revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la forte demande en centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jabil JBL.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de bénéfices pour 2026, le fabricant de composants électroniques comptant tirer parti de la demande en centres de données stimulée par l'intelligence artificielle.

La forte hausse des dépenses d’infrastructure des centres de données, alimentée par une demande soutenue en puissance de calcul pour l’IA, a profité à des entreprises telles que Jabil.

"La demande en infrastructures d’IA reste extrêmement forte", a déclaré le directeur général Mike Dastoor, ajoutant que l’entreprise continuait d’enregistrer des performances supérieures aux prévisions, en particulier dans son segment automobile et « connected living », qui avait auparavant été sous pression.

Le fabricant, qui produit des composants pour Apple

AAPL.O , fournit également des solutions de conception, de production et de gestion à divers marchés industriels, notamment dans les secteurs de la technologie, de l’automobile, des transports, de la santé, du stockage et de l’emballage.

L'action de la société, basée à Saint-Pétersbourg, en Floride, a progressé de 1% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

La société prévoit un bénéfice par action ajusté de 12,70 dollars pour l’exercice 2026, contre une prévision antérieure de 12,25 dollars. Elle a également revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, le portant de 34 milliards de dollars à 35 milliards de dollars.

Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablent en moyenne sur un chiffre d’affaires annuel de 34,2 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté d’environ 12,4 dollars.

Jabil a affiché au troisième trimestre un bénéfice par action ajusté de 3,16 dollars, alors que les analystes s’attendaient à 3,10 dollars.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a progressé de 11,8% pour atteindre 8,75 milliards de dollars, dépassant les estimations de Wall Street qui s'élevaient à 8,6 milliards de dollars.