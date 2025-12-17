 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jabil progresse grâce à des prévisions de résultats annuels optimistes
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 15:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

17 décembre - ** Les actions du fabricant de composants électriques Jabil JBL.N ont augmenté de 7 % à environ 228 $dans les échanges du matin

** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel et des bénéfices supérieurs aux estimations de Wall Street grâce à la forte demande en matière de cloud, de centres de données, de réseaux et d'équipements

** Jabilprévoit un chiffre d'affaires de 32,4 milliards de dollars pour l'année 2026, supérieur aux attentes moyennes des analystes de 31,52 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Sur une base ajustée, elle s'attend à un bénéfice annuel par action de 11,55 $, par rapport aux attentes de 11,11 $

** JBL annonce un bénéfice trimestriel ajusté de 2,85 $/action, supérieur aux estimations de Wall Street de 2,70 $/action, selon les données compilées par LSEG

** Son chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 8,30 milliards de dollars, au-dessus des estimations de 8,09 milliards de dollars

**En incluant les mouvements de la session, les actions ont augmenté de 57,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

JABIL
227,410 USD NYSE +6,94%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank