Jabil progresse grâce à des prévisions de résultats annuels optimistes

(Mises à jour)

17 décembre - ** Les actions du fabricant de composants électriques Jabil JBL.N ont augmenté de 7 % à environ 228 $dans les échanges du matin

** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel et des bénéfices supérieurs aux estimations de Wall Street grâce à la forte demande en matière de cloud, de centres de données, de réseaux et d'équipements

** Jabilprévoit un chiffre d'affaires de 32,4 milliards de dollars pour l'année 2026, supérieur aux attentes moyennes des analystes de 31,52 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Sur une base ajustée, elle s'attend à un bénéfice annuel par action de 11,55 $, par rapport aux attentes de 11,11 $

** JBL annonce un bénéfice trimestriel ajusté de 2,85 $/action, supérieur aux estimations de Wall Street de 2,70 $/action, selon les données compilées par LSEG

** Son chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 8,30 milliards de dollars, au-dessus des estimations de 8,09 milliards de dollars

**En incluant les mouvements de la session, les actions ont augmenté de 57,3 % depuis le début de l'année