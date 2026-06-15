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Jabil, fournisseur d'Apple, s'associe à Adani pour construire une plateforme d'infrastructure de centres de données basés sur l'IA en Inde
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 15:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'électronique Jabil JBL.N et la société indienne Adani Enterprises ADEL.NS ont annoncé lundi un partenariat visant à mettre en place une plateforme intégrée de fabrication d'infrastructures pour l'IA et les centres de données dans le pays.

* Cette plateforme répondra aux besoins en infrastructures des hyperscalers mondiaux, des installations de colocation et des centres de données d'entreprise, répondant ainsi directement à la demande "explosive" locale et mondiale en matériel de centre de données compatible avec l'IA, ont déclaré les entreprises.

* Jabil et Adani ont ajouté qu'elles travaillaient sur les cadres opérationnels et la documentation officielle du partenariat, mais n'ont divulgué aucun détail financier.

* L'infrastructure numérique de l'Inde devrait bénéficier de plus de 50 milliards de dollars de dépenses prévues dans les écosystèmes des centres de données, du cloud et de l'IA, ont-elles déclaré.

* Cette initiative s'inscrit dans le cadre des projets d'Adani visant à investir 100 milliards de dollars dans des centres de données compatibles avec l'IA et alimentés par des énergies renouvelables d'ici 2035.

* Jabil, qui compte Apple parmi ses clients, a revu à la hausse ses prévisions annuelles en février, misant sur une forte demande en services d'infrastructure de la part des centres de données d'IA.

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