Jabil devrait annoncer un bond de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action lors de la publication de ses résultats mercredi
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 11:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répète sans changements avant le rapport)

17 décembre - ** Les actions de Jabil Inc JBL.N sont en baisse de 2,8 % mardi, le fabricant de composants électroniques devant annoncer un bond de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action d'une année sur l'autre lors de la publication de ses résultats trimestriels, prévue avant la cloche mercredi ** Les analystes s'attendent à un chiffre d 'affaires de 8,09 milliards de dollars au 1er trimestre , contre 6,99 milliards de dollars l'année précédente, et à un bénéfice par action ajusté de 2,70 dollars, contre 2,00 dollars l'année précédente, selon LSEG ** En septembre, Jabil a prévu des bénéfices et des revenus pour l'année fiscale 2026 supérieurs aux estimations de Wall Street, en misant sur un boom des centres de données induit par l'IA ** Le PT médian à 12 mois sur l'action est de 255,78 $; L'action JBL cotait dernièrement 215 $ ** Les recommandations des analystes sur JBL comprennent 10 notes "achat fort" ou "achat" et deux notes "maintien"

** JBL est en hausse d'environ 50 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 15 % pour le S&P 500 .SPX au cours de la même période

Valeurs associées

JABIL
212,660 USD NYSE -3,84%
S&P 500 INDEX
6 800,26 Pts CBOE -0,24%
1 commentaire

  • 11:43

    Jabil n'est pas un fabricant de composants électroniques. Il suffirait que l'IA se rende sur son site internet pour s'en rendre compte.

    On ne peut décidément pas se fier à quelque media que ce soit pour avoir une information u tantinet cohérente.

