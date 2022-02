J. Safra Sarasin prend le contrôle total d'un courtier digital

(NEWSManagers.com) - Le groupe J. Safra Sarasin a fait l'acquisition de la participation minoritaire dans bank zweiplus d'Aabar Trading en Suisse. Avec cette acquisition, J. Safra Sarasin devient le seul actionnaire de la bank zweiplus ltd. Il s'agit d'une plateforme numérique proposant des services de transactions et de conservation pour les clients particuliers ou ceux de gestionnaires de fortune indépendants et de compagnies d'assurance. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.

"Grâce à sa coopération avec cash.ch, le portail économique et financier le plus visité de Suisse, les clients de la bank zweiplus ont un accès direct aux informations du marché et peuvent négocier des titres sur toutes les grandes places boursières du monde", assure un communiqué

J. Safra Sarasin indique que bank zweiplus ltd reste une entité bancaire autonome et distincte du reste de la banque.