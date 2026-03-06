J. Safra Sarasin achève le rachat de la majorité du capital de Saxo Bank

(AOF) - J. Safra Sarasin, groupe mondial de la banque privée et de la gestion de patrimoine, a finalisé l’acquisition d’une participation majoritaire dans Saxo Bank, banque fintech internationale au service des investisseurs, des traders et des partenaires institutionnels. La transaction a reçu toutes les autorisations nécessaires, notamment de la part de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en Suisse et de l'Autorité de surveillance financière danoise (DFSA).

Dans le cadre de cette opération, le Groupe J. Safra Sarasin acquiert environ 71% de Saxo Bank, reprenant les parts précédemment détenues par Geely Financials Denmark A/S, Mandatum Group et d'autres actionnaires minoritaires. Kim Fournais conserve, pour sa part, environ 28% du capital. Cette union renforcera le potentiel mondial à long terme des deux institutions, dont les actifs sous gestion combinés s'élèvent à plus de 460 milliards de dollars.

A la suite de cette acquisition, Kim Fournais est nommé président du conseil d'administration de Saxo Bank. Parallèlement, la banque annonce la nomination de Daniel Belfer au poste de CEO. Ce dernier occupait jusqu'alors les fonctions de CEO de la Banque J. Safra Sarasin et apporte près de trente ans d'expérience dans le secteur financier, dont 26 années passées au sein du groupe.

De son côté, la Banque J. Safra Sarasin a nommé Elie Sassoon en tant que nouveau chief executive officer. Membre du comité de direction du groupe et précédemment responsable de la Banque privée au sein de l'établissement, Elie Sassoon évolue au sein du Groupe J. Safra depuis 49 ans.

Outre ces changements à la haute direction, une nouvelle structure de gouvernance et un nouveau cadre de leadership sont mis en œuvre chez Saxo Bank.

Henrik Juel Villberg, actuellement deputy COO et responsable des parcours clients du groupe (head of group client journeys), fort de plus de 20 ans d'ancienneté chez Saxo Bank, est nommé CEO adjoint (deputy CEO). Il conserve ses fonctions actuelles et intègre le comité de direction (Board of Management).

Julio Carloto, actuellement COO Asie chez J. Safra Sarasin à Singapour, assume désormais le rôle de chief risk and compliance officer (CRCO) chez Saxo Bank. Il rejoint également le comité de direction.

Le nouveau comité de direction de Saxo Bank se compose désormais de Daniel Belfer (CEO), Henrik Juel Villberg (CEO adjoint), Mads Dorf Petersen (directeur financier) et Julio Carloto (responsable des risques et de la conformité).