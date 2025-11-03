 Aller au contenu principal
J.P. Morgan reste positive sur les actions européennes
information fournie par AOF 03/11/2025 à 16:11

(AOF) - J.P. Morgan pense, qu'après sept à huit mois de latéralisation, une nouvelle progression des marchés actions est probable, sous l'effet d'une série de catalyseurs potentiels, notamment l'impact plus significatif des mesures de relance allemandes et l'amélioration de l'impulsion du crédit dans la zone euro. La banque américaine surpondère les actions européennes.

"Au cours des six derniers mois, les États-Unis ont bénéficié d'un contexte économique favorable (Goldilocks), comme en témoigne la résilience de la croissance, mais dans le même temps, la Fed a repris sa politique d'assouplissement monétaire", expliquent les stratèges.

Ces derniers pensent que cette configuration favorable pourrait s'étendre à la zone euro. La BCE pourrait poursuivre son assouplissement monétaire, même si l'activité économique pourrait s'améliorer à la fin de l'année.

Si cette année, les bénéfices de la zone euro ont de nouveau déçu, ce qui a conforté la prudence de J.P. Morgan depuis mars, elle pense que les bénéfices s'amélioreront l'année prochaine. Selon la prévision médiane du consensus IBES, ils devraient progresser de 10,7% en 2026, contre 4,4% en 2025.

Une rotation hors de l'Italie et de l'Espagne, qui ont enregistré de très bonnes performances, vers la France, qui a pris beaucoup de retard, pourrait, selon les stratèges, être intéressante l'année prochaine.

