J.P.Morgan relève les objectifs de cours de GM et Ford en raison de l'optimisme qui règne au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 janvier - ** J.P.Morgan relève les objectifs de prix des grands constructeurs automobiles américains General Motors
GM.N et Ford F.N en prévision d'une hausse des bénéfices au quatrième trimestre
** Relève les objectifs de cours de GM de 85 $ à 100 $, citant une production mondiale plus forte; les nouveaux objectifs de cours impliquent une hausse de 28,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** L'estimation du bénéfice par action de GM pour le quatrième trimestre passe de 2,15 $ à 2,71 $ ** Relève l'objectif de cours de Ford à 15$ contre 14$, citant "une production légèrement meilleure au 4ème trimestre et une mise à jour des prévisions de la direction pour une meilleure performance des coûts";le nouvel objectif de cours représente une hausse de 13% par rapport à la dernière clôture de l'action
** L'estimation du bénéfice par action de Ford pour le quatrième trimestre passe de 4 cents à 17 cents.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer