 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 851,50
+0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

J.P. Morgan relève le prix cible d'Apple à 280 dollars en raison de la demande pour l'iPhone 17
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 18:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 septembre - ** J.P. Morgan relève de 25 dollars la prévision de cours du fabricant d'iPhone Apple AAPL.O , citant la forte demande dans les premiers jours de lancement de la série iPhone 17 et les solides perspectives de croissance pluriannuelles

** Le nouvel objectif de prix de 280 $ représente une hausse de 17,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** Le courtier prévoit des volumes d'iPhone de 236 millions pour l'année fiscale 26, ce qui, combiné à des vents favorables, devrait soutenir une croissance moyenne à élevée du chiffre d'affaires de l'iPhone ** JPM estime que l'élan devrait se renforcer au cours de l'exercice 26 avec le lancement de l'iPhone pliable, entraînant un cycle de mise à niveau plus solide et se traduisant par une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires de l'iPhone au cours de l'exercice 27

** 32 des 50 analystes estiment que l'action est "achetée" ou supérieure, 16 "conservée" et deux "vendue"; la prévision médiane est de 245 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action AAPL est en baisse de 3,1 % depuis le début de l'année

Apple

Valeurs associées

APPLE
245,4900 USD NASDAQ +3,20%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine la semaine stable
    information fournie par AFP 19.09.2025 18:33 

    La Bourse de Paris a terminé stable vendredi, les investisseurs digérant une semaine riche en décisions de politique monétaire, dont la première baisse de taux de l'année de la Réserve fédérale américaine (Fed). L'indice vedette de la place parisienne, le CAC 40, ... Lire la suite

  • Deux MiG-31 de l'armée russe armés de missiles survolent la Place Rouge lors d'un défilé le 9 mai 2018 à Moscou ( AFP / Yuri KADOBNOV )
    Les avions de l'Otan interceptent trois MIG-31 russes dans le ciel estonien
    information fournie par AFP 19.09.2025 18:25 

    Des avions de chasse de l'Otan ont intercepté vendredi trois MIG-31 russes entrés dans l'espace aérien de l'Estonie, l'Alliance atlantique et l'Union européenne dénonçant une nouvelle "provocation" de la part de Moscou quelques jours après l'intrusion de drones ... Lire la suite

  • Des candidats font la queue pour un recrutement organisé par la police de l'immigration (ICE) à Provo, dans l'Utah, le 15 septembre 2025 ( AFP / GEORGE FREY )
    Latinos, ex-militaires, retraités... la police de l'immigration américaine recrute large
    information fournie par AFP 19.09.2025 18:22 

    De bon matin à Provo, plusieurs centaines de candidats font la queue pour rejoindre la police de l'immigration américaine. Dans cette ville de l'Utah (ouest), le recrutement organisé pour assurer la montée en puissance des expulsions promises par Donald Trump attire ... Lire la suite

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe consolide en clôture après les records à Wall Street
    information fournie par Reuters 19.09.2025 18:19 

    par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé vendredi sur de faibles variations et Wall Street était quasiment stable à mi-séance après des prises de bénéfice au lendemain des records affichés par les indices américains sur fond de baisse des taux directeurs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank