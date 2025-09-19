J.P. Morgan relève le prix cible d'Apple à 280 dollars en raison de la demande pour l'iPhone 17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 septembre - ** J.P. Morgan relève de 25 dollars la prévision de cours du fabricant d'iPhone Apple AAPL.O , citant la forte demande dans les premiers jours de lancement de la série iPhone 17 et les solides perspectives de croissance pluriannuelles

** Le nouvel objectif de prix de 280 $ représente une hausse de 17,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** Le courtier prévoit des volumes d'iPhone de 236 millions pour l'année fiscale 26, ce qui, combiné à des vents favorables, devrait soutenir une croissance moyenne à élevée du chiffre d'affaires de l'iPhone ** JPM estime que l'élan devrait se renforcer au cours de l'exercice 26 avec le lancement de l'iPhone pliable, entraînant un cycle de mise à niveau plus solide et se traduisant par une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires de l'iPhone au cours de l'exercice 27

** 32 des 50 analystes estiment que l'action est "achetée" ou supérieure, 16 "conservée" et deux "vendue"; la prévision médiane est de 245 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action AAPL est en baisse de 3,1 % depuis le début de l'année