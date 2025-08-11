J.P.Morgan relève l'objectif de prix d'APA Corp. en raison de l'amélioration de ses opérations

11 août - ** J.P.Morgan augmente l'objectif de prix sur le producteur de pétrole et de gaz APA Corp APA.O de 20 à 23 dollars

** Le nouveau PT représente une hausse d'environ 15 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les efforts d'auto-assistance de la société dans son ensemble ont été plus rapides que prévu, en raison des gains d'efficacité et de la baisse des coûts de l'entreprise, selon la société de courtage

** "Nous avons eu l'impression que la société avait un meilleur langage corporel sur l'ensemble des opérations, la direction semblant avoir une meilleure maîtrise de ses activités" - JPM

** Six courtiers sur 30 considèrent l'action comme "acheter" ou plus, 19 comme "conservée" et 5 comme "vendue"; le prix médian est de 22 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions d'APA ont baissé de 13,3 % depuis le début de l'année