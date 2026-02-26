J.P.Morgan relève l'estimation de L3Harris en raison des perspectives de croissance des missiles

26 février - ** J.P.Morgan augmente le prix de vente de l'entreprise de défenseL3Harris Technologies LHX.N à 410 dollars, contre 395 dollars, et maintient la note à "surpondérer"

** Le nouveau PT implique une hausse de 20,2 % par rapport à la dernière clôture du titre

** La société de courtage estime que l'avenir de l'entreprise semble plus solide que prévu, en particulier dans le domaine des missiles

** Bernstein augmente également le PT de LHX de 406 $ à 435 $

** 16 courtiers sur 21 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 5 à "conserver"; leur prévision médiane est de 391,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action avait progressé de 16,2 % depuis le début de l'année