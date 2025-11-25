J.P. Morgan réduit l'objectif de cours de Firefly Aerospace en raison de retards de lancement

25 novembre - ** J.P. Morgan réduit l'objectif de cours de la société de technologie spatiale et de défense Firefly Aerospace FLY.O à 28 dollars contre 55 dollars, en raison d'un ralentissement des lancements

** Les actions de Firefly augmentent de ~1,13 % à 17,05 $ avant le marché

** La société de courtage cite la sous-performance depuis l'introduction en bourse en raison des retards dans les lancements de la fusée Alpha et de la volatilité du sentiment de marché

** J.P. Morgan s'attend à ce que Firefly reprenne les vols de la fusée Alpha au premier trimestre 2026; la maison de courtage prévoit maintenant quatre lancements en 2026, huit en 2027 et 12 en 2028

** L'acquisition de SciTec par FLY élargit son opportunité de dôme d'or, mais la pression du DoD pour que les entreprises financent le développement de leurs intercepteurs spatiaux retarde la visibilité des revenus, selon le courtier

** L'objectif de cours du courtier représente encore une hausse de ~66,1% par rapport à la dernière clôture de l'action

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 62,5 % par rapport au prix d'offre de 45 $ lors de son introduction en bourse en août