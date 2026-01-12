Kiev enterre un secouriste tué dans une attaque de drone russe

Des membres de la famille de Serhiï Smolyak se recueillent devant son cercueil, à Kiev, le 12 janvier 2026 ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )

Sous les dorures de la cathédrale de Kiev, une petite fille regarde en silence un cercueil ouvert sur le corps couvert de roses de Serguiï Smolyak, son père, fauché par un drone russe pendant une opération de secours trois jours plus tôt.

"Il n’y a guère de profession plus noble que celle de secouriste, quelqu’un qui, d’une manière ou d’une autre, sauve des vies", lance le prêtre à l'intention de la centaine de civils et d’ambulanciers secoués de sanglots, tête baissée.

Au début de l’invasion de l’Ukraine, en février 2022, Serguiï Smolyak, 56 ans, avait fui les troupes russes qui avançaient vers la région méridionale de Kherson, où il exerçait depuis plus de 25 ans.

Il a finalement perdu la vie à Kiev, victime d'une double frappe russe au petit matin vendredi, au moment où il portait secours aux habitants d’un immeuble de la capitale touché par un drone quelques instants plus tôt.

"Il était très gentil, toujours calme et posé. Il a sauvé tant de gens", se souvient Ryta Dorosh, une infirmière et collègue de Serguiï Smolyak avant l'invasion. "C’est une très grande perte".

Quatre autres secouristes ont été blessés dans cette attaque massive de 242 drones et 36 missiles, qui a privé la moitié de Kiev de chauffage par des températures très basses et poussé le maire à appeler la population à partir provisoirement.

Le jour de l'enterrement, lundi, les services de la capitale tentaient toujours de rétablir le chauffage pour quelque 800 immeubles, selon son maire.

- Crime de guerre -

L'Ukraine accuse régulièrement la Russie de procéder à ces "doubles frappes", une seconde attaque sur le même site peu après la première, visant spécifiquement les secouristes. Une tactique qui, selon des experts, est susceptible de constituer un crime de guerre.

Moscou a affirmé que les bombardements de vendredi, au cours desquels le missile russe de dernière génération Orechnik a été utilisé, avaient été effectués en représailles à une attaque de drone présumée contre une résidence de Vladimir Poutine, une allégation démentie par l'Ukraine et que les États-Unis jugent peu crédible.

Kiev assure que plus de 500 membres du personne médical ukrainien ont été tués depuis le début de ce conflit, le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Selon un rapport de l'ONU paru lundi, 2025 a été en Ukraine l'année la plus meurtrière depuis 2022 pour les civils, avec plus de 2.500 morts.

Tandis que l’odeur d’encens flottait dans l’air et que les rayons du soleil illuminaient les fresques dorées sur les murs de la cathédrale, le prêtre a exhorté l'assemblée à s'entraider.

"Nous devons nous engager dans la cause pour laquelle Serguiï a souffert et donné sa vie", a-t-il conclu, ému aux larmes.