Volkswagen: Baisse des livraisons au T4 avec le ralentissement de la demande en Chine et aux USA
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 17:01

Visite des médias sur la chaîne de production de Volkswagen à Dresde

par Amir Orusov

Volkswagen a enregistré une baisse de 4,9% des livraisons de véhicules au quatrième trimestre ‍2025 en raison d'une baisse de la demande en Amérique du nord et en Chine, a déclaré le constructeur automobile allemand ‌lundi.

Le groupe a livré 2,38 millions de véhicules au cours du trimestre, contre 2,50 millions d'unités à la même période ​l'année précédente.

Alors que les livraisons en Europe de l'Ouest et ⁠en Europe centrale et de l'Est ont augmenté respectivement de 5,6% et de 5,9%, les ventes en ⁠Chine et en Amérique ‍du nord ont chuté de 17,4%.

"La situation concurrentielle ⁠intense en Chine, ainsi que les droits de douane et l'arrêt des subventions aux véhicules électriques aux États-Unis, ont eu un ​impact sur nos activités", a déclaré Marco Schubert, membre du comité exécutif élargi du groupe pour les ventes, dans un communiqué.

Malgré la ⁠concurrence, le groupe est fidèle à son principe de "valeur ​avant le volume", a déclaré un porte-parole.

Selon le ​porte-parole, le constructeur ​automobile allemand est convaincu qu'il restera le numéro 1 des équipementiers ​internationaux sur le marché chinois.

En ⁠2025, la part de marché de Volkswagen en Chine a encore baissé, passant à la troisième place, derrière BYD et Geely Auto.

Les ventes de véhicules électriques (VE) à batterie ont augmenté de 11,6% au ‌cours du trimestre, a ajouté Volkswagen.

Ses concurrents BMW et Mercedes ont également annoncé une baisse de leurs ventes au dernier trimestre 2025, en raison d'une demande plus faible aux États-Unis et en Chine.

(Rédigé par Amir Orusov, avec Rachel More ; version française Etienne Breban, ‌édité par Kate Entringer)

Résultats d'entreprise
Automobile / Equipementiers
    Vous en faites pas les schpountz, le mercosur va bientôt vous aider au dépend de notre agriculture qui vous sert de tremplin pour votre industrie automobile

