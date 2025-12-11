J.P. Morgan exploite la blockchain pour l'émission de titres de créance face à l'essor de l'adoption des actifs numériques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un contexte supplémentaire au paragraphe 3) par Pritam Biswas et Anirban Sen

J.P. Morgan JPM.N a arrangé une obligation à court terme pour Galaxy Digital Holdings sur la blockchain solana , a déclaré la banque jeudi, marquant une étape importante dans l'adoption institutionnelle plus large des actifs numériques.

La plateforme d'échange de crypto-monnaies Coinbase Global

COIN.O et la société de gestion d'investissement Franklin Templeton ont acheté le papier commercial, un instrument de dette à court terme et non garanti.

L'opération de dette de 50 millions de dollars intervient à un moment où la tokenisation augmente rapidement, en particulier aux États-Unis, aidée par l' adoption de nouvelles réglementations .L'administration du président Donald Trump a assoupli la réglementation de l'industrie cryptographique au sens large, ouvrant la voie à un boom de la valorisation des entreprises du secteur et à la croissance rapide des titres liés à la crypto-monnaie.

L'opération est l'une des premières à utiliser la blockchain pour l'émission et le service de titres, et intervient alors que la finance traditionnelle commence à croiser la nouvelle technologie. Les plateformes de blockchain, telles que Solana, qui a été fondée en 2017 et a lancé son réseau principal trois ans plus tard, ont suscité un vif intérêt de la part des institutions financières traditionnelles en raison de leur vitesse élevée et de leurs faibles coûts de transaction.

"Au cours du premier semestre de l'année prochaine, nous avons l'intention de poursuivre sur cette lancée en explorant comment cette structure et le rôle de J.P. Morgan peuvent être élargis, non seulement en termes de base d'investisseurs et d'émetteurs, mais aussi de type de titres", a déclaré Scott Lucas, responsable des actifs numériques sur les marchés chez J.P. Morgan, dans une interview accordée à Reuters.

"Nous sommes convaincus qu'il existe une forte demande pour ce type d'innovation, et nous nous engageons à soutenir nos clients et le marché à mesure que nous avançons."

Les émissions précédentes sur la plateforme blockchain privée et autorisée de J.P. Morgan comprennent une offre de titres municipaux pour la ville de Quincy en avril 2024 et une émission de papier commercial américain pour Oversea-Chinese Banking Corporation en août 2025.

J.P. Morgan a agi en tant qu'arrangeur dans l'opération et a créé le jeton USCP sur la chaîne. Les produits de l'émission et du remboursement seront payés en USDC, une stablecoin émise par Circle CRCL.N .

Les stablecoins sont des crypto-monnaies conçues pour suivre la valeur d'une monnaie du monde réel, généralement le dollar américain.