J.P. Morgan et la BAD s'associent pour élargir l'accès au financement du fonds de roulement pour les entreprises indiennes

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J.P. Morgan JPM.N et l'institution de crédit multilatérale Banque asiatique de développement ADB.UL vont étendre leur programme de financement du fonds de roulement à l'Inde, a annoncé la banque américaine.

Ce programme, qui s'appuiera sur un mécanisme de partage des risques, aidera les industriels , les acheteurs et les fournisseurs à obtenir des financements pour soutenir leur croissance et leurs échanges commerciaux, à un moment où les entreprises sont confrontées à des difficultés liées à la complexité croissante des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Voici quelques détails:

* Le communiqué publié jeudi par J.P. Morgan ne précisait ni le montant du financement ni la date prévue pour le lancement du programme

* Ce dispositif s'inscrit dans le cadre du programme de financement du commerce et des chaînes d'approvisionnement de la BAD et propose des solutions d'atténuation des risques pour l'ensemble des produits de financement du commerce et des chaînes d'approvisionnement

* Il ciblera les entreprises des secteurs de l’agroalimentaire, des produits pharmaceutiques, des véhicules électriques, des énergies renouvelables et des secteurs axés sur le développement durable

* La garantie de la BAD et les capacités de financement de J.P. Morgan Payments contribueront à élargir le soutien apporté aux entreprises, a déclaré Steven Beck, responsable du financement du commerce et des chaînes d’approvisionnement à la BAD.