J.P. Morgan dégrade Goldman Sachs et préfère les banques d'investissement européennes

(AOF) - Bien que J.P. Morgan se dise prête à payer une prime pour les acteurs de premier plan, Goldman Sachs et Morgan Stanley, les PER de 14 pour le premier (n° 1 en actions et n° 3 en FICC) et de 15,2 pour le second (n° 2 en actions) sur la base de ses prévisions 2027 semble trop élevés. Ces valorisations représentent une prime d'environ 80 % par rapport aux banques d'investissement européennes, en particulier Barclays à 6,4 et même Deutsche Bank à 8,4, souligne l'analyste.
Par conséquent, dans un contexte mondial, J.P. Morgan continue de préférer les banques d'investissement européennes Barclays et Deutsche Bank. La banque américaine a dégradé Goldman Sachs de Surpondérer à Neutre et reste Neutre sur Morgan Stanley.
Pour la gestion de fortune, le broker préfère UBS (PER 2027 de 10,1) à Morgan Stanley, son modèle intégrant le pire scénario réglementaire pour la banque suisse.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer