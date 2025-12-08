J.P. Morgan commence à couvrir SanDisk avec une note "neutre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions du fabricant de dispositifs de stockage de données SanDisk SNDK.O augmentent de 1,9 % à 232,85 $ avant le marché

** J.P. Morgan initie une couverture avec une note "neutre" et un objectif de 235 $, ce qui implique une hausse de 2,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action. Les actions ont plus que doublé cette année

** Les revenus des centres de données de SNDK devraient tripler au cours de l'année fiscale 25, grâce à des contrats d'hyperscaler et à la diversification de l'offre, tandis que la discipline des dépenses de l'industrie et l'accent mis par les rivaux sur la mémoire HBM (High Bandwidth Memory) maintiennent les prix des SSD (solid-state drive) fermes - selon une société de courtage

** "En tant que fournisseur de mémoire flash NAND (), co peut tirer parti de l'efficacité des coentreprises, en augmentant les marges brutes et le flux de trésorerie disponible sans avoir à supporter le fardeau des dépenses d'investissement de ses pairs", ajoute J.P. Morgan

** La société de courtage indique que la force actuelle des prix de SNDK est probablement temporaire et s'attend à ce que la croissance future des capacités et le ralentissement de la demande limitent l'augmentation à long terme

** 13 des 18 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 5 comme "conservée"; la prévision médiane est de 266,5 $ - données compilées par LSEG