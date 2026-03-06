J.P.Morgan commence à couvrir Customers Bancorp avec une note de "surpondération"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
6 mars - ** J.P.Morgan initie la couverture de Customers Bancorp CUBI.N avec une note de "surpondération" et fixe l'objectif de cours à 90 dollars
** CUBI s'est développée dans des secteurs verticaux de prêts commerciaux à plus forte croissance, y compris l'immobilier commercial spécialisé et d'autres spécialités telles que les secteurs commercial et industriel - courtage
** CUBI embauche des équipes entières de services bancaires commerciaux d'autres banques qui apportent leurs relations avec les clients et leurs dépôts d'exploitation existants, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des sources de gros, selon JPM
** Six analystes sur 10 considèrent l'action comme "achat fort" ou "achat", trois comme "maintien" et un comme "vente"; l'objectif de cours médian est de 93 $ - données compilées par LSEG
** A la dernière clôture, les actions ont baissé de 6,4 % depuis le début de l'année
