J.P. Morgan AM ouvre les marchés privés à la zone EMEA

(Zonebourse.com) - J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) annonce le lancement du JPMorgan Private Markets Fund (JPMF) et du JPMorgan Credit Markets Fund (JCRED), deux stratégies evergreen conçues pour offrir aux investisseurs éligibles de la clientèle privée un accès, dans des conditions comparables à celles des investisseurs institutionnels, à des opportunités de private equity et de dette privée via des SICAV Part II.

JPMF est une stratégie diversifiée de private equity axée sur les opportunités du segment small et mid-market, avec des allocations significatives aux transactions secondaires et aux co-investissements. En ciblant ce segment du marché, l'équipe dispose d'opportunités supplémentaires de création de valeur par rapport aux segments des grandes et très grandes entreprises. L'approche de JPMF est particulièrement pertinente en private equity, un marché caractérisé par une forte asymétrie d'information. Les gérants spécialisés apportent la connaissance du marché, les réseaux et l'expertise nécessaires pour identifier les opportunités les plus attractives et en tirer parti.

Géré par le private equity group (PEG) de JPMAM, JPMF s'appuie sur plus de 45 ans d'expérience de l'équipe dans le private equity et sur plus de 260 relations actives avec des fonds d'investissement.

Proposée sous la forme d'une SICAV Part II, cette solution étend l'accès à la stratégie evergreen développée avec succès par l'équipe, qui était jusqu'à présent principalement accessible aux investisseurs américains.

Le JPMorgan Credit Markets Fund (JCRED) est une stratégie diversifiée de dette privée investissant sur l'ensemble du spectre du crédit privé, à travers des investissements primaires, secondaires et des co-investissements. La stratégie est gérée activement et diversifiée entre différents gérants, types de collatéraux, notamment les créances d'entreprises et les financements adossés à des actifs, zones géographiques et secteurs. Elle peut constituer une allocation coeur au sein d'un portefeuille de dette privée ou compléter des expositions existantes, souvent principalement concentrées sur le direct lending.

Géré par l'équipe private credit solutions de JPMAM, JCRED s'appuie sur près de 20 ans d'expérience dans l'investissement en dette privée et sur plus de 250 relations avec des fonds d'investissement. Proposée sous la forme d'une SICAV Part II, la solution vise à offrir aux clients une exposition fortement diversifiée et différenciante à un marché de la dette privée en constante évolution.

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