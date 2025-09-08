J.P. Morgan AM : Lilia Peytavin nommée stratégiste des marchés mondiaux à Paris

(AOF) - J.P. Morgan Asset Management annonce aujourd'hui la nomination de Lilia Peytavin en qualité de Stratégiste des marchés mondiaux au sein de l'équipe Market Insights. Basée à Paris et rattachée à Karen Ward, Chief Market Strategist pour la région EMEA, elle assurera la couverture de la France, de la Belgique, du Luxembourg et de la Suisse romande. Elle rejoint J.P. Morgan AM après plus de dix années passées chez Goldman Sachs, où elle occupait la fonction de stratégiste macro au sein de l'équipe " Global Investment Research ".
Auparavant, elle avait exercé comme consultante senior chez Altime Associates Revenue Management.
