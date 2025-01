J.P. Morgan AM élargit sa gamme d’ETF obligataires actifs

(AOF) - J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) annonce le lancement du JPM Euro Aggregate Bond Active UCITS ETF (LSE ticker : JEGG) et du JPM EUR Government Bond Active UCITS ETF (LSE ticker : JEUG) sur le London Stock Exchange, Deutsche Börse Xetra, Borsa Italiana et SIX Swiss Exchange. La société propose désormais 13 ETF UCITS obligataires gérés activement dans une gamme de solutions englobant les obligations aggregate, les obligations d’entreprises, les titres à haut rendement, les titres à duration ultra-courte et les obligations durables.

JEGG (qui s'appuie sur l'offre Global Aggregate de JPMAM dont l'encours s'élève à plus de 17 milliards de dollars, et qui s'inscrit dans le sillage de l'ETF JAGG, premier ETF UCITS d'obligations aggregate à gestion active lancé en octobre 2023) cherchera à surperformer l'indice Bloomberg Euro Aggregate Index Total Return EUR Unhedged.

La stratégie Global Aggregate de JPMAM, lancée pour la première fois en 2009, cible de multiples sources d'alpha dans l'univers des titres obligataires, en investissant dans un portefeuille diversifié d'instruments et de segments obligataires, notamment des emprunts d'État, des obligations sécurisées, des obligations d'entreprise et de la dette des marchés émergents libellés en euros.

Géré par Myles Bradshaw et Viren Patel, l'ETF affichera un TER (total des frais sur encours) de 30 points de base.

L'ETF JEUG, quant à lui, s'appuie sur l'offre Global Rates de JPMAM, dont l'encours s'élève à 46 milliards de dollars, et cherchera à surperformer l'indice Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return en investissant activement dans un portefeuille d'emprunts d'État et de titres de créance assimilés libellés en euros. Il sera géré par Séamus Mac Góráin et Kim Crawford et son TER (total des frais sur encours) sera de 15 points de base. JPMAM a lancé sa stratégie Global Rates en 2008.