J.P. Morgan AM dévoile trois ETF actifs UCITS d’allocation stratégique multi-actifs

(AOF) - J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) annonce le lancement de trois ETF actifs UCITS d’allocation stratégique multi-actifs, conçus pour répondre aux profils de risque conservateur, équilibré et dynamique. Ces solutions combinent des approches top-down et bottom-up. Ces ETF sont cotés sur les principales bourses européennes, notamment Deutsche Börse Xetra, Borsa Italiana et SIX Swiss Exchange.

Chacun de ces ETF, avec un TER de 35 points de base, investit dans un portefeuille diversifié composé des principaux ETF actifs actions et obligations de JPMAM, avec pour objectif de générer des performances attractives à long terme en sélectionnant des stratégies capables de générer une source d'alpha attractive sur l'ensemble du cycle.

En s'appuyant sur près de trois décennies de recherches LTCMAs et sur un processus d'investissement robuste, ces véhicules offrent une diversification mondiale via un seul ticker, efficient en termes de coûts. Ces ETF sont cotés sur les principales bourses européennes, notamment Deutsche Börse Xetra, Borsa Italiana et SIX Swiss Exchange.

Chaque ETF propose une exposition mondiale diversifiée au sein d'un véhicule unique et efficient, soutenu par une équipe multi‑actifs expérimentée gérant 496 milliards de dollars d'actifs.

Les trois fonds sont les suivants :

- JPM Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF (JMAC). Il est conçu pour les investisseurs recherchant des rendements attractifs à long terme avec une faible volatilité, et repose sur une allocation neutre de 20% d'actions, 70% d'obligations et 10% de liquidités.

- JPM Strategic Allocation Moderate Active UCITS ETF (JMAM). Ce fonds propose une approche équilibrée pour les investisseurs visant un niveau de risque et de rendement modéré à long terme, avec une allocation neutre composée de 60% d'actions et 40% d'obligations.

- JPM Strategic Allocation Growth Active UCITS ETF (JMAG). Ce fonds s'adresse aux investisseurs disposant d'une tolérance au risque plus élevée et visant une appréciation du capital à long terme, grâce à une allocation plus dynamique de 80% d'actions et 20% d'obligations.