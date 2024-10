(AOF) - J.P. Morgan Asset Management nomme Dan Sellam au poste de commercial senior sur le segment institutionnel France et Luxembourg. Il reportera directement à Hugues Engrand, directeur du développement institutionnel France et Luxembourg. Diplômé d’Audencia Business School, Dan Sellam a démarré sa carrière en 2008 au sein de la salle des marchés dérivés actions de BNP Paribas, avant de rejoindre les équipes Cross-Asset Solutions de la Société Générale en 2019 en tant que commercial senior institutionnel puis Capital Management France en 2022 où il était directeur commercial.

J.P. Morgan AM: Dan Sellam nommé commercial senior institutionnel France et Luxembourg

