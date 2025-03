J.P Morgan AM commercialise deux nouveaux ETF à gestion active

(AOF) - J.P. Morgan Asset Management a annoncé l’élargissement de son offre avec deux nouveaux ETF à gestion active : JPM Emerging Markets Local Currency Bond Active Ucits ETF (JLOC) et JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active Ucits ETF (JSEM).

JLOC, premier ETF Ucits actif dédié aux obligations émergentes en devises locales de sa catégorie, cherchera à surperformer l'indice JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified, l'indice le plus suivi du secteur, via une allocation active aux taux et devises des marchés émergents.

JSEM, le quatrième ETF Ucits actif ISR sur actions de la gamme Research Enhanced Index (REI) est aligné sur l'Accord de Paris. Il cherchera à surperformer l'indice MSCI Emerging Market SRI EU Paris Aligned Benchmark Overlay ESG Custom sur le long terme. Cet ETF investira activement dans un portefeuille composé d'entreprises des pays émergents.

Ils seront cotés sur la Bourse de Londres, Deutsche Börse Xetra, Borsa Italiana et SIX Swiss Exchange.