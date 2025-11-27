J.P. Morgan affiche son optimisme sur les actions mondiales

(AOF) - J.P. Morgan reste optimiste sur les actions mondiales, anticipant des gains à deux chiffres, tant pour les marchés développés que pour les marchés émergents, grâce à une croissance robuste des bénéfices, à une baisse des taux et à un apaisement des vents contraires liés aux politiques économiques. Pour la banque américaine, les Etats-Unis devraient conserver leur rôle de moteur de la croissance mondiale, portés par une économie résiliente et un supercycle lié à l'IA, qui alimente des investissements record et une expansion rapide des résultats.

" Les entreprises et les gouvernements du monde entier se précipitent pour investir dans l'IA, à la recherche de gains de productivité et par crainte de devenir obsolètes (le "FOBO" - Fear Of Becoming Obsolete), " expliquent les stratèges. Ces derniers précisent que le dynamique du secteur de l'IA s'étend géographiquement et touche des secteurs de plus en plus divers, des utilities aux banques, en passant par la santé et la logistique, créant au passage des gagnants et des perdants.

D'après J.P. Morgan, cette disruption intervient dans une économie déjà fracturée par une reprise en forme de 'K', un phénomène que l'IA risque d'aggraver encore. Elle prévient que le "mur d'inquiétudes" lié à l'IA devrait persister pendant des années.

Hausse attendue de 13% des profits des sociétés européennes

S'agissant de la zone euro, la banque américaine anticipe une amélioration de la dynamique d'activité, soutenue par une impulsion crédit plus favorable et le déploiement des stimuli budgétaires. Les bénéfices des entreprises sont anticipés en hausse de plus de 13 % l'an prochain, portés par un effet de levier opérationnel plus marqué, une atténuation des pressions tarifaires, des comparaisons annuelles plus favorables et des conditions de financement assouplies.

Bien que le scepticisme des investisseurs persiste à propos de cette zone géographique, les stratèges considèrent que cette situation constitue un bon point de départ, citant des attentes prudentes, des valorisations relativement basses, et une marge pour des surprises positives. Au sein de la région, une rotation des marchés périphériques (Italie, Espagne) vers les marchés centraux (notamment la France) est privilégiée. Ils ciblent un MSCI Eurozone à 385 points, ce qui représente un potentiel de progression d'environ 15%.