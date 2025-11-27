 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 085,90
-0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

J.P. Morgan affiche son optimisme sur les actions mondiales
information fournie par AOF 27/11/2025 à 10:06

(AOF) - J.P. Morgan reste optimiste sur les actions mondiales, anticipant des gains à deux chiffres, tant pour les marchés développés que pour les marchés émergents, grâce à une croissance robuste des bénéfices, à une baisse des taux et à un apaisement des vents contraires liés aux politiques économiques. Pour la banque américaine, les Etats-Unis devraient conserver leur rôle de moteur de la croissance mondiale, portés par une économie résiliente et un supercycle lié à l'IA, qui alimente des investissements record et une expansion rapide des résultats.

" Les entreprises et les gouvernements du monde entier se précipitent pour investir dans l'IA, à la recherche de gains de productivité et par crainte de devenir obsolètes (le "FOBO" - Fear Of Becoming Obsolete), " expliquent les stratèges. Ces derniers précisent que le dynamique du secteur de l'IA s'étend géographiquement et touche des secteurs de plus en plus divers, des utilities aux banques, en passant par la santé et la logistique, créant au passage des gagnants et des perdants.

D'après J.P. Morgan, cette disruption intervient dans une économie déjà fracturée par une reprise en forme de 'K', un phénomène que l'IA risque d'aggraver encore. Elle prévient que le "mur d'inquiétudes" lié à l'IA devrait persister pendant des années.

Hausse attendue de 13% des profits des sociétés européennes

S'agissant de la zone euro, la banque américaine anticipe une amélioration de la dynamique d'activité, soutenue par une impulsion crédit plus favorable et le déploiement des stimuli budgétaires. Les bénéfices des entreprises sont anticipés en hausse de plus de 13 % l'an prochain, portés par un effet de levier opérationnel plus marqué, une atténuation des pressions tarifaires, des comparaisons annuelles plus favorables et des conditions de financement assouplies.

Bien que le scepticisme des investisseurs persiste à propos de cette zone géographique, les stratèges considèrent que cette situation constitue un bon point de départ, citant des attentes prudentes, des valorisations relativement basses, et une marge pour des surprises positives. Au sein de la région, une rotation des marchés périphériques (Italie, Espagne) vers les marchés centraux (notamment la France) est privilégiée. Ils ciblent un MSCI Eurozone à 385 points, ce qui représente un potentiel de progression d'environ 15%.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/11/2025 à 10:06:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à l'Elysée, à Paris, le 25 novembre 2025 ( POOL / JULIEN DE ROSA )
    Macron va dévoiler les contours d'un futur service militaire volontaire
    information fournie par AFP 27.11.2025 10:16 

    Emmanuel Macron va dévoiler jeudi dans les Alpes un nouveau service militaire volontaire censé répondre aux besoins des armées, au moment où l'exécutif et l'état-major mettent en garde contre les menaces russes et les risques accrus de conflit, quitte à enflammer ... Lire la suite

  • Le reflet d'un tableau d'affichage numérique à la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense
    L'Europe ouvre sur de faibles variations, le compte-rendu de la BCE au programme
    information fournie par Reuters 27.11.2025 09:55 

    Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations jeudi en début de séance, après les gains enregistrés la veille dans un contexte de paris renforcés sur une baisse des taux américains en décembre. La séance devrait enregistrer des volumes ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris sans élan
    information fournie par AFP 27.11.2025 09:53 

    La Bourse de Paris évolue sans élan jeudi, faute de catalyseur majeur, sur fond de fermeture de Wall Street pour Thanksgiving aux Etats-Unis. Vers 9h40 (heure de Paris), le CAC 40 prenait 0,10%, à 8.104,45 points, en hausse de 7,24 points. La veille, l'indice vedette ... Lire la suite

  • Billy Lunaschi, de l'équipe de l'OM des amputés, effectue une reprise de volée lors d'une séance d'entraînement le 22 novembre 2025 à Marseille ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )
    Foot: à l'OM, la section amputés rêve aussi de Ligue des champions
    information fournie par AFP 27.11.2025 09:33 

    Les accidents ou la maladie leur ont enlevé une jambe ou une main mais pas l'envie et le plaisir de jouer au football à haut niveau: ce week-end, l'équipe de l'OM des amputés débute le Championnat de France, à domicile et en rêvant de Ligue des champions. En plein ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank