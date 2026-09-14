J.P. Morgan abaisse la note de Crown Castle ; le titre recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 septembre - ** Les actions de Crown Castle CCI.N , société spécialisée dans les infrastructures de télécommunications, reculent de 1,1 % à 74,76 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché
** J.P. Morgan abaisse sa recommandation sur le titre de « neutre » à « sous-pondérer » et réduit son objectif de cours à 80 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse d'environ 5,8 % par rapport au dernier cours de clôture
** “La société est désormais une entreprise autonome spécialisée dans les tours de télécommunications, mais l’activité du secteur reste faible et ne semble pas devoir s’améliorer à court terme” – JPM
** Depuis le dernier cours de clôture, l'action affiche une baisse de 14,9 % depuis le début de l'année
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