J O Hambro nomme un nouveau directeur général
information fournie par Agefi Asset Management  12/09/2025 à 08:00

J O Hambro Capital Management (JOHCM) a nommé Bill Street directeur général (CEO), à compter du lundi 8 septembre 2025. Il succède à Clare Forster, qui restera au sein du comité exécutif de la société où elle accompagnera Bill Street dans sa transition vers le poste de CEO. Elle continuera à exercer ses fonctions actuelles au sein du conseil d’administration du groupe.

Bill Street apporte plus de 34 ans d’expérience dans la gestion à travers une carrière qui l’a conduit à occuper des fonctions de direction et de conseil pour des sociétés de premier plan telles que State Street Global Advisors, PwC, Quintet Private Bank, Unicredito et J.P. Morgan.

Cette nomination, qui doit encore être approuvée par les autorités réglementaires, « s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle stratégie du groupe Perpetual Limited, société mère de JOHCM, qui vise à renforcer le leadership de J O Hambro afin de stimuler la croissance de cette société spécialisée », selon un communiqué.

