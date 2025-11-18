Trains Intercités: L'Etat choisit Wiremind pour la billetterie avant l'ouverture à la concurrence

( AFP / DENIS CHARLET )

L'Etat a confié le développement d'une plateforme nationale de distribution des billets sur les liaisons ferroviaires Intercités, appelées à être progressivement ouvertes à la concurrence, à la société Wiremind, déjà à l'origine de la tarification en temps réel des TGV Ouigo.

Horaires, gares, matériel roulant, nombre de places disponibles et déjà réservées, nombres de places allouées aux vélos: le nouveau système, baptisé PaxOne, doit proposer en temps réel une description numérique sur une liaison donnée, permettant de gérer les réservations, l'après-vente et d'effectuer un pilotage automatisé des recettes.

Ce marché public attribué par la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGTIM) du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation après un "appel d'offres hautement concurrentiel" selon Wiremind, a une valeur de 40 millions d'euros sur huit ans, indique le bulletin officiel des annonces des marchés publics.

Les liaisons Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon, qui s'appelleront bientôt SNCF Océan, seront les premières à mettre en service, en 2027, ce nouveau "gestionnaire de l'inventaire, de la tarification et de l'exposition des données" (GITE).

Il s'agit des deux premières lignes Intercités dont l'exploitation a été ouverte à la concurrence en 2022, et qui continueront d'être exploitées par la SNCF, selon les résultats de l'appel d'offre publiés en janvier après trois ans de procédure.

Les trains concernés par ce nouveau système de billetterie unifiée comprennent les liaisons Intercités sujettes à de multiples dysfonctionnements Paris-Orléans-Limoges-Toulouse et Paris-Clermont-Ferrand, ainsi que Bordeaux-Toulouse-Marseille, Nantes-Bordeaux, Nantes-Lyon, Toulouse-Bayonne-Hendaye et Clermont-Ferrand-Béziers, auxquelles s'ajoutent cinq lignes de nuit.

Au fur et à mesure des ouvertures à la concurrence de ces différentes lignes, les opérateurs choisis seront appelés à se brancher sur PaxOne, a indiqué la startup qui emploie quelque 150 personnes, dont une trentaine sur PaxOne.

"C'est une première étape d'unification, qui pourra ensuite être éventuellement étendue à d'autres réseaux" a indiqué à l'AFP Colin Girault-Matz, cofondateur de Wiremind.

La startup est à l'origine du système de tarification en temps réel (revenue management), baptisé CAYZN, utilisé pour les TGV Ouigo depuis une dizaine d'années qui a permis d'optimiser les prix et de maximiser le chiffre d'affaires et la marge en fonction de la demande des consommateurs.