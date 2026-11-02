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J O Hambro Capital Management lance un fonds actions émergentes
information fournie par Agefi Asset Management 02/11/2026 à 08:15

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J O Hambro Capital Management lance le fonds JOHCM Emerging Markets, un OPCVM de droit irlandais qui réplique sur une stratégie en actions émergentes déployée auprès d’investisseurs institutionnels depuis 2010, et représentant aujourd’hui 1,2 milliard de dollars d’encours.

La gestion du fonds est confiée à une équipe de trois spécialistes, dirigée par Emery Brewer. Ce dernier cumule 30 ans d’expérience dans la gestion d’actifs et pilote cette stratégie depuis plus de 25 ans (notamment précédemment chez Driehaus Capital Management). À ses côtés, Ladislav Sabo et Dalibor Kovác apportent leur connaissance des marchés locaux et leur expertise en sélection de titres.

L’approche d’investissement associe une sélection fondamentale des valeurs (bottom-up) et une analyse des grandes tendances macroéconomiques (top-down). L’univers concerne tous types de capitalisations. Un filtre propriétaire de détection des risques comptables et de gouvernance est également appliqué tout au long de la détention des titres

« Nous investissons dans deux types de croissance : des entreprises qui construisent un avantage concurrentiel durable et d’autres qui rebondissent après une période difficile alors que le marché ne croit plus à leur potentiel », détaille Emery Brewer, gérant senior chez J O Hambro Capital Management.

Le fonds investira au moins 80?% de son actif net dans des actions de marchés émergents ainsi que des instruments liés aux actions, et cherchera à surperformer l’indice MSCI Emerging Markets, dividendes nets réinvestis, sur une période de cinq à sept ans. Il est classé Article 8 au titre du règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

« Le lancement de ce deuxième fonds dédié aux marchés émergents vient renforcer notre offre auprès des investisseurs français », souligne Frédéric Lejeune, directeur général de J O Hambro Capital Management pour l’Europe francophone.

Laurence Marchal

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