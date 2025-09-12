J M Smucker perd du terrain après qu'Argus l'ait rétrogradé à "conserver"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 septembre - ** Les actions du fabricant d'Uncrustables J.M. Smucker SJM.N en baisse de 1,3 % à 109,45 $ avant le marché

** Le courtier Argus Research rétrograde SJM de "acheter" à "conserver", citant les difficultés de l'entreprise à augmenter ses volumes

** Les analystes disent que les tarifs douaniers s'ajoutent aux défis de la marge, ce qui soulève des inquiétudes quant à la rentabilité du segment du café

** Les analystes ajoutent que SJM est confronté à un risque permanent lié au prix des matières premières en raison de sa dépendance à l'égard d'intrants agricoles vulnérables à des facteurs externes tels que les conditions météorologiques et l'instabilité géopolitique

** Les analystes disent qu'ils pourraient revoir la notation "acheter" si la croissance des marges et des volumes s'améliore durablement

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action SJM a augmenté de près de 1 % depuis le début de l'année