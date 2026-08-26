J.M. Smucker enregistre une baisse de son chiffre d'affaires annuel moins importante que prévu ; son cours de bourse progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** L'action de J.M. Smucker SJM.N , fabricant du café Folgers, progresse d'environ 4 % à 130 (XX,XX euros) dollars en pré-ouverture

** La société prévoit une baisse de son chiffre d’affaires annuel moins importante que prévu, grâce à une demande soutenue pour ses plats préparés et son café

** SJM s'attend à ce que son chiffre d'affaires annuel recule de 1 % à 2 %, contre une prévision antérieure de baisse de 3 % à 4 %

** La société relève ses prévisions de BPA annuel à une fourchette comprise entre 10,50 (XX,XX euros) $ et 11 (XX,XX euros) $, contre une fourchette précédente de 9,75 (XX,XX euros) $ à 10,25 (XX,XX euros) $, grâce aux remboursements liés aux droits de douane

** Affiche une marge brute trimestrielle de 504,9 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, incluant des remboursements de droits de douane à hauteur de 115,0 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars

** Le chiffre d'affaires net du premier trimestre s'élève à 2 ,22 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars , dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,13 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars – données compilées par LSEG

** Hors remboursements de droits de douane, la société affiche un BPA ajusté de 3,24 (XX,XX euros) dollars, dépassant légèrement les estimations de 2,22 (XX,XX euros) dollars

** À la clôture d’hier, SJM affichait une hausse de 28 % depuis le début de l’année