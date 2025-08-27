J.M. Smucker chute après un échec au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour)

27 août - ** Les actions du fabricant de beurre de cacahuètes J.M. Smucker SJM.N chutent de 4,20 % à 105,94 $ dans les échanges du matin, après avoir manqué les estimations de bénéfices pour le 1er trimestre

** SJM annonce un bénéfice par action ajusté de 1,90 $ pour le 1er trimestre, contre des estimations de 1,93 $ - données compilées par LSEG

** La société annonce un chiffre d'affaires de 2,11 milliards de dollars pour le premier trimestre , ce qui correspond largement aux estimations des analystes

** La société déclare que les résultats du 1er trimestre reflètent la cession de certaines marques de valeur de Sweet Baked Snacks et des activités de Voortman

** SJM réitère également ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l'année fiscale de 8,5 à 9,5 dollars

** La direction a maintenu ses prévisions de bénéfice par action pour l'année fiscale 26, car les impacts tarifaires plus élevés devraient compenser l'élasticité du café, meilleure que prévu" - Jefferies

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 0,42 % depuis le début de l'année