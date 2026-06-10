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J.Jill en baisse après un recul de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 14:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juin - ** Les actions du distributeur de vêtements pour femmes J.Jill JILL.N ont reculé d'environ 5% à 12,59 $ avant l'ouverture du marché ** La société annonce une baisse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices trimestriels en raison des pressions sur les coûts liées aux droits de douane et du fait que les consommateurs soucieux de leur budget réduisent leurs dépenses discrétionnaires

** Elle fait état d'une baisse d'environ 6% de son chiffre d'affaires net au premier trimestre, à 144,4 millions de dollars

** Enregistre un EBITDA ajusté de 16,7 millions de dollars au premier trimestre, contre 27,3 millions de dollars l'année dernière

** Réaffirme ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, qui devrait rester stable ou baisser de 2%, et son EBITDA ajusté, qui devrait s'établir entre 70 et 75 millions de dollars

** Prévoit une baisse du chiffre d'affaires net du deuxième trimestre de 1% à 3%

** La société a supporté environ 4,7 millions de dollars de coûts tarifaires nets supplémentaires au premier trimestre

** À la clôture d'hier, l'action a reculé d'environ 4% depuis le début de l'année

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J.JILL
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