J&J va verser un dividende de 1,30 dollar par action en mars
Le dividende sera mis en paiement par le groupe de santé à partir du 10 mars 2026 au profit des actionnaires qui seront enregistrés à la clôture le 24 février.
Pour rappel, Johnson & Johnson avait publié, vers la mi-octobre, un BPA (ajusté d'éléments exceptionnels) de 2,80 dollars au titre de sin 3e trimestre 2025.
Valeurs associées
|206,980 USD
|NYSE
|0,00%
