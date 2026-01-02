 Aller au contenu principal
J&J va verser un dividende de 1,30 dollar par action en mars
information fournie par Zonebourse 02/01/2026 à 15:08

Johnson & Johnson (J&J) annonce que son conseil d'administration a déclaré un dividende en numéraire pour le premier trimestre 2026 de 1,30 dollar par action sur ses actions ordinaires, un montant stable par rapport au précédent.

Le dividende sera mis en paiement par le groupe de santé à partir du 10 mars 2026 au profit des actionnaires qui seront enregistrés à la clôture le 24 février.

Pour rappel, Johnson & Johnson avait publié, vers la mi-octobre, un BPA (ajusté d'éléments exceptionnels) de 2,80 dollars au titre de sin 3e trimestre 2025.

