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J&J va racheter Firefly Bio, une société spécialisée dans le développement de technologies pour les médicaments anticancéreux, pour 1 milliard de dollars
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 14:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 2 à 5)

Johnson & Johnson JNJ.N a annoncé lundi qu'elle allait acquérir la société de biotechnologie Firefly Bio pour 1 milliard de dollars en espèces, dans le but d'élargir son portefeuille de médicaments anticancéreux.

La plateforme Firelink de Firefly utilise des anticorps pour acheminer un médicament dégradant les protéines directement dans les cellules cancéreuses, une approche qui, selon J&J, pourrait aider à attaquer les tumeurs tout en épargnant davantage de tissus sains que les traitements existants.

Cette plateforme, destinée aux tumeurs présentant une mutation du gène KRAS, « renforce le portefeuille de produits oncologiques de Johnson & Johnson et son ambition de développer des médicaments ciblés pour les tumeurs solides les plus courantes et les plus difficiles à traiter, pour lesquelles les besoins non satisfaits sont importants », a déclaré le laboratoire pharmaceutique.

« Le gène KRAS a longtemps été considéré comme une cible impossible à traiter, et les patients atteints de cancers liés au KRAS continuent de disposer d’options thérapeutiques limitées, avec une espérance de vie mesurée en mois, et non en années », a déclaré John Reed, vice-président exécutif chargé de la médecine innovante, de la recherche et du développement chez J&J.

La transaction devrait être finalisée dans le courant de l'année.

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