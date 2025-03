J&J: va présenter ses avancées en orthopédie numérique information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 10:20









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson MedTech va présenter ses dernières avancées en matière d'orthopédie numérique à l'occasion de la réunion annuelle 2025 de l'American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) qui se tient à San Diego, en Californie, depuis le 10 mars et jusqu'au 14 mars.



Le laboratoire va présenter ses implants de pointe, ses techniques avancées et ses technologies basées sur les données dans les spécialités orthopédiques, notamment la reconstruction articulaire, les traumatismes, les extrémités et la colonne vertébrale.



Ces développements sont fondés sur l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions innovantes et efficaces qui répondent aux besoins évolutifs des chirurgiens et des patients.







