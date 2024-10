Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client J&J: va présenter de nouvelles données en neuropsychiatrie information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 12:57









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé que 23 résumés, présentant des données cliniques et en conditions réelles de son portefeuille en neuropsychiatrie, seront présentés lors du Congrès annuel américain de la psychiatrie et de la santé mentale (Psych Congress) du 29 octobre au 2 novembre à Boston.



Seront notamment présentées de nouvelles données sur la sécurité et l'efficacité du Spravato (esketamine) pour la schizophrénie.



Les présentations incluront aussi des données de sécurité sur cinq ans concernant Spravato sur 35 000 adultes, confirmant son profil de sécurité bien établi ; des insights sur le fardeau de l'anhédonie chez les adultes souffrant de dépression majeure ; ou encore une analyse de 30 000 adultes atteints de schizophrénie, montrant le lien entre rechute des symptômes et risque de décès prématuré.



'Johnson & Johnson réaffirme son engagement envers la recherche en santé mentale pour mieux comprendre et traiter des troubles complexes comme la dépression majeure et la schizophrénie', indique le laboratoire.





