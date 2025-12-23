J&J va faire appel d'une condamnation à 1,5 milliard de dollars dans le dossier du talc
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 16:44
Un tribunal de Baltimore a donné raison hier à Cherie Craft, une plaignante qui accusait le géant pharmaceutique américain d'avoir provoqué son mésothéliome péritonéal suite à une exposition à de l'amiante contenue dans la poudre Johnson's Baby Powder, un diagnostic qui avait été posé en janvier 2024.
Dans un bref communiqué, J&J fait part de son intention de faire appel de ce verdict qu'il qualifie d'"inacceptable" et de "manifestement inconstitutionnel", rappelant que cette émission n'a fait que reprendre des erreurs grossières commises par le tribunal de première instance.
Le groupe américain fait valoir que le verdict s'inscrit en porte-à-faux avec la grande majorité des autres affaires concernant la poudre de talc, dans lesquelles la justice lui avait donné raison, ce qui le conduit à anticiper une annulation en appel.
"Ces procès reposent sur des "pseudo-sciences" réfutées par des décennies d'études scientifiques ayant démontré que le talc Johnson's Baby Powder était sûr, qu'il ne contenait pas d'amiante et qu'il ne provoquait pas de cancer", souligne-t-il.
A la Bourse de New York, l'action Johnson & Johnson cédait 0,5% mardi matin dans les premiers échanges, mais affiche encore un gain de plus de 43% cette année, à comparer avec une hausse de 21% pour l'indice S&P 500.
Valeurs associées
|206,150 USD
|NYSE
|-0,54%
A lire aussi
-
par Dan Peleschuk La Russie a lancé aux premières heures de la journée de mardi une vaste attaque aérienne contre l'Ukraine à l'aide de dizaines de missiles et de centaines de drones, faisant trois morts, dont un enfant de quatre ans, et provoquant d'importantes ... Lire la suite
-
"C'est la principale menace" : le directeur de Tchernobyl sonne l'alarme face au spectre d'une frappe sur le sarcophage de confinement
Mise en service en 2019, l'arche qui recouvre le réacteur n°4 de la centre nucléaire a été endommagée par une frappe de drone en février dernier. Une frappe russe pourrait provoquer l'effondrement de l’abri antiradiations interne de la centrale nucléaire de Tchernobyl, ... Lire la suite
-
La barque solaire du roi Khéops, présentée comme "le plus grand et le plus ancien artefact en bois de l'histoire de l'humanité", a été déplacée mardi au Grand Musée égyptien (GEM), où sa restauration sera menée aux yeux de tous durant les quatre prochaines années. ... Lire la suite
-
Dans son entrepôt de Brétigny-sur-Orge en région parisienne, le géant Amazon tourne à plein régime avant Noël. Non sans pression, les salariés se relaient pour acheminer des centaines de milliers de colis, au rythme des robots et sous le patronage de l'algorithme ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer