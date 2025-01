J&J: statut 'Fast Track' dans la maladie d'Alzheimer précoce information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 12:56









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce que la FDA a accordé la désignation 'Fast Track' au posdinemab (son anticorps monoclonal dirigé contre la tau phosphorylée), actuellement en phase 2b pour le traitement de la maladie d'Alzheimer précoce.



Posdinemab a démontré un potentiel pour cibler la tau phosphorylée associée à la maladie dans le liquide céphalorachidien et ralentir la propagation des agrégats de tau dans des modèles non cliniques.



La désignation Fast Track souligne l'urgence de développer de nouvelles options thérapeutiques pour cette maladie neurodégénérative touchant 55 millions de personnes dans le monde.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 142,27 USD NYSE -2,69%