J&J: résultats significatifs dans le soin du psoriasis

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce que l'icotrokinra (JNJ-2113) a montré une efficacité 'significative' chez les adolescents atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère, selon une analyse issue d'une étude de phase III.



À la semaine 16, 84,1 % des adolescents traités ont obtenu une peau claire ou presque claire contre 27,3 % sous placebo ; 70,5 % ont atteint une réponse PASI 90 - soit une amélioration de 90 % du Psoriasis Area and Severity Index - contre 13,6 % sous placebo.



Les taux de réponse ont continué à s'améliorer jusqu'à la semaine 24, avec 75 % des adolescents atteignant une peau complètement claire (IGA 0) et 63,6 % une réponse PASI 100.



De plus, aucun nouveau signal de sécurité n'a été identifié, indique le laboratoire.



'Ces données soulignent le potentiel des thérapies de nouvelle génération et la capacité de l'icotrokinra à offrir aux adolescents une association unique entre un bon profil de tolérance et une clairance complète de la peau sous forme de comprimé pris une fois par jour', a déclaré Liza O'Dowd, vice-présidente et responsable de l'aire thérapeutique Immunodermatologie chez Johnson & Johnson Innovative Medicine.





