J&J: résultats prometteurs en cancérologie de la vessie information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce de nouveaux résultats issus d'une étude de phase 2b portant sur le TAR-200, un système intra-vésical libérant de la gemcitabine pour traiter certains cancers de la vessie.



Selon le laboratoire, TAR-200 a permis un taux de réponse complète de 82,4 % sans réinduction, avec plus de la moitié des patients restant sans cancer après 12 mois.



' Ces résultats représentent le taux de réponse complète le plus élevé observé pour les patients atteints de cancer de la vessie non infiltrant le muscle à haut risque ', a commenté Joseph Jacob, professeur associé en urologie à Upstate Medical University.



Christopher Cutie, vice-président chez Johnson & Johnson Innovative Medicine, a souligné l'importance de cette avancée pour une maladie où les options thérapeutiques n'ont que peu évolué.



Le traitement, bien toléré, est administré sans anesthésie en ambulatoire et offre un contrôle durable du cancer, précise le laboratoire.









Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 154,530 USD NYSE -0,25%