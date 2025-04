J&J: résultats prometteurs dans la myasthénie généralisée information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 16:51









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce avoir obtenu des résultats positifs à long terme pour le nipocalimab dans le traitement de la myasthénie généralisée.



De nouvelles analyses issues d'une étude de phase III montrent que les patients séropositifs traités par nipocalimab associé aux soins standards ont maintenu des améliorations cliniques pendant 84 semaines, avec une réduction soutenue des IgG.



Pour info, les IgG (pour IgGimmunoglobulines G), sont un type d'anticorps produits par le système immunitaire mais qui peuvent devenir pathogènes dans certaines maladies auto-immunes comme la myasthénie généralisée (gMG).



Chez les patients initialement sous placebo, des bénéfices similaires ont été observés après passage au nipocalimab. Par ailleurs, 45 % de ceux sous corticoïdes ont pu réduire ou arrêter leur traitement.



Ces résultats seront présentés lors du congrès 2025 de l'American Academy of Neurology à San Diego.





