J&J: résultats positifs dans le psoriasis en plaques

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé aujourd'hui de nouvelles données sur l'icotrokinra (JNJ-2113) dans le psoriasis en plaques (PsO) visant à démontrer la supériorité de ce comprimé oral par rapport à un médicament biologique injectable, l'ustekinumab.



Les données de l'étude de phase 3 ICONIC-LEADa, présentées sous forme de résumé de dernière minute lors de la réunion annuelle 2025 de l'American Academy of Dermatology (AAD), montrent que la prise quotidienne d'icotrokinra a démontré une élimination cutanée significative et un profil de sécurité favorable chez les adultes et les adolescents de 12 ans et plus atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère.



A la semaine 24, près de la moitié des patients traités par icotrokinra ont obtenu une peau complètement claire tandis que des proportions similaires de patients ont connu des événements indésirables (EI) entre les groupes icotrokinra (49 %) et placebo (49 %), sans nouveaux signaux de sécurité identifiés.



'Ces résultats d'étude sont prometteurs et montrent le potentiel du traitement par icotrokinra pour offrir aux patients la combinaison unique d'une peau complètement claire et d'un profil de sécurité favorable dans un comprimé à prendre une fois par jour' a commenté Robert Bissonnette, président d'Innovaderm Research, Montréal, Canada et chercheur de l'étude.



Johnson & Johnson va maintenant lancer une étude de phase 3 visant à démontrer la supériorité de icotrokinra par rapport à un produit biologique injectable, l'ustekinumab, ce qui représenterait 'une avancée importante dans la recherche sur le psoriasis'.



' Les résultats solides observés à ce jour soulignent le potentiel de l'icotrokinra à modifier les attentes en matière de traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère ', a déclaré Liza O'Dowd, vice-présidente, responsable du domaine des maladies en immunodermatologie chez Johnson & Johnson Innovative Medicine.





