J&J: résultats positifs dans la myasthénie grave généralisée

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson fait savoir que la revue The Lancet Neurology a publié les résultats d'une étude de phase 3 portant sur le nipocalimab, évalué auprès d'une large population d'adultes positifs aux anticorps (anti-AChR+, anti-MuSK+, anti-LRP4+) atteints de myasthénie grave généralisée (gMG).



Le laboratoire indique que l'étude a atteint son critère d'évaluation principal en démontrant une amélioration statistiquement et cliniquement significative sur 24 semaines du score dit 'MG-ADLa'.



Le nipocalimab avait un profil de sécurité tolérable, avec des événements indésirables entraînant des taux d'abandon similaires au placebo (5,1% avec le nipocalimab contre 7,1% avec le placebo).



'Les résultats positifs de l'étude renforcent le potentiel du nipocalimab pour traiter la cause sous-jacente de cette maladie auto-immune débilitante', a déclaré Carlo Antozzi, de l'unité de neuro-immunologie et de pathologie musculaire de l'Institut neurologique Fondation C. Besta de Milan.



Pour rappel, la gMG est une maladie chronique, permanente, rare, provoquée par les auto-anticorps, pour laquelle il n'existe actuellement aucun remède.







