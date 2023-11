Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: résultats encourageants dans l'arthrite psoriasique information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 17:07









(CercleFinance.com) - J&J fait savoir que la Janssen Pharmaceuticals - une société de Johnson & Johnson - a annoncé aujourd'hui de nouvelles données portant sur l'arthrite psoriasique (RP) et la spondylarthrite.



Ces données montrent qu'une proportion importante de personnes vivant avec une RP active résistante au traitement ont signalé des améliorations significatives de la douleur, de la fonction physique et de la fatigue au cours des six mois après utilisation du Tremfya (guselkumab).



Par ailleurs, dans trois études distinctes, le traitement par Tremfya a été associé à des taux plus élevés d'améliorations cliniquement significatives dans une évaluation composite de la douleur, de la fatigue, de la fonction physique, des problèmes de peau et de la dépression que par traitement placebo.



Ces résultats seront présentés par Janssen à l'occasion de l'American Réunion Convergence 2023 du College of Rheumatology (ACR) qui aura lieu à San Diego, Californie, du 10 au 15 novembre 2023.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE -0.05%