J&J: résultats de ph.III positifs dans le cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 12:51









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce des résultats positifs d'une étude de phase 3 évaluant Rybrevant et Lazcluze comme traitement de première ligne du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) avec mutations EGFR.



Le régime sans chimiothérapie a démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement pertinente de la survie globale (OS) par rapport au standard actuel, osimertinib, avec un gain médian de plus d'un an.



Ces résultats renforcent les données précédentes sur la survie sans progression et confirment l'impact transformateur de ce traitement pour les patients EGFR-positifs, dont moins de 20 % survivent au-delà de cinq ans.



Les données seront présentées lors d'un prochain congrès médical et partagées avec les autorités de santé.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 146,21 USD NYSE +1,79%