J&J: recrutement pour évaluer la plateforme Omnypulse

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson fait savoir que sa division MedTech a achevé la phase pilote du recrutement pour l'essai clinique OMNY-AF, portant sur la plateforme expérimentale Omnypulse pour le traitement de la fibrillation auriculaire paroxystique symptomatique (FA).



L'essai a terminé la phase pilote de recrutement avec 30 patients et vise à inclure jusqu'à 410 patients supplémentaires dans la phase pivot aux États-Unis et en Australie. L'étude visera à démontrer la sécurité et l'efficacité de la plateforme pour l'isolation des veines pulmonaires.



L'objectif principal est de démontrer la sécurité et l'efficacité à 12 mois de la plateforme Omnypulse pour l'isolation des veines pulmonaires chez les patients atteints de FA paroxystique symptomatique.



La phase pivot débutera une fois que la FDA (Food & Drug Administration) aura examiné les données de sécurité aiguës du groupe pilote.







Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 160,87 USD NYSE +0,46%