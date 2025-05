J&J: présentera ses innovations cardiovasculaires à EuroPCR information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 16:10









(CercleFinance.com) - J&J annonce que Shockwave Medical - société qui fait partie de Johnson & Johnson MedTech - présentera 23 études sponsorisées et financées par l'entreprise, dont trois présentations en avant-première, à l'occasion de l'EuroPCR 2025, qui se tiendra du 20 au 23 mai à Paris.



Ces études mettront en avant les données issues du portefeuille cardiovasculaire novateur de Shockwave - comme la plateforme de lithotripsie intravasculaire (IVL) ou encore la technologie innovante Reducer - qui transforment le traitement des maladies cardiovasculaires.



J&J annonce aussi des ' temps forts ' avec, par exemple, l'étude EMPOWER CAD évaluant l'efficacité de l'IVL chez des femmes souffrant de lésions coronaires calcifiées ou encore l'étude BALI qui évaluera l'IVL dans les lésions calcifiées par rapport au protocole conventionnel.



' La diversité des données cliniques présentées témoigne de notre volonté d'innover pour répondre aux besoins non satisfaits des patients ', a martelé le directeur médical Nick West, M.D.







