Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client J&J: présentera ses avancées dans le domaine de la rétine information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 15:00









(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui que cinq présentations parrainées par l'entreprise allaient être présentées lors de la réunion annuelle de la Société européenne des spécialistes de la rétine (EURETINA), qui se tiendra à Amsterdam des 5 au 8 octobre.



Les présentations incluront notamment les données de deux essais de phase 1 portant sur une thérapie génique expérimentale JNJ-81201887 (JNJ-1887), à savoir un essai chez des patients présentant une atrophie géographique et une forme sévère de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), ainsi qu'un essai sur la DMLA dite 'humide'.



En outre, de nouvelles recherches mettant en évidence des analyses descriptives de populations d'essais, les points de vue des patients sur les symptômes et l'impact de la rétinite pigmentaire liée à l'X (XLRP) et les comorbidités chez les patients atteints de dystrophie rétinienne héréditaire seront également partagés.



' Ces données présentées à EURETINA 2023 nous rapprochent d'une nouvelle ère d'innovation dans le domaine de la rétine ', a déclaré James List, responsable mondial du domaine thérapeutique, dont l'équipe supervise un portefeuille de programmes, notamment Retina, chez Janssen Research. & Développement. 'Nous progressons dans notre mission visant à restaurer et à préserver la vision des personnes vivant avec des maladies de la rétine', a-t-il ajouté.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON NYSE 0.00%